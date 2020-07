Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Polizei Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Diebstahl aus Pkw Am 19.07.2020 kam es in der Friedenstraße/ Höhe Neuengrodener Weg zu einem Diebstahl aus einem geparkten Pkw. Tatzeitraum ist 18.07.2020, 20:00 Uhr bis 19.07.2020, 17:00 Uhr. Es ist allerdings wahrscheinlich, dass die Tat am Sonntagnachmittag begangen wurde. An einem grauen Pkw wurde die hintere Seitenscheibe eingeschlagen und aus einer Handtasche eine Geldbörse entwendet. Zeugen werden gebeten, sich unter 04421/942215 an die Polizei zu wenden.

