Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Meschede: Auf bislang unbekannte Weise drangen Einbrecher am Montag in eine Doppelhaushälfte an der Königsberger Straße ein. Zwischen 17.50 Uhr und 20.15 Uhr durchwühlten die Täter mehrere Schränke. Sie entwendeten Bargeld. Unerkannt konnten sie vom Tatort flüchten. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

Marsberg: Vom Baustellengrundstück eines Einfamilienhauses an der Straße "Am Waldwinkel" entwendeten unbekannte Täter in der Nacht zum Montag mehrere Handtücher, einen Besen sowie einen Hochdruckreiniger. Zwischen 18.30 Uhr und 07.30 Uhr gelangten die Einbrecher in die Garage sowie den angrenzenden Garten des Hauses. Hier entwendeten sie die Gegenstände. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Marsberg unter 02992 - 90 200 3711 in Verbindung zu setzen.

