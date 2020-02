Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Mit Alkohol am Steuer kontrolliert 18.02.2020, 16:40 Uhr

Speyer (ots)

Dienstagnachmittag wurde ein 33-Jähriger Audi-Fahrer in Speyer-Nord einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bereits beim Herantreten an das Fahrzeug konnten die kontrollierenden Beamten eine geöffnete, halbvolle Bierflasche in der Mittelkonsole des Fahrzeugs feststellen. Zudem genehmigte sich der Fahrzeugführer nach Eröffnung der Verkehrskontrolle einen Schluck aus der Bierflasche. Dies konnte durch die eingesetzten Beamten unterbunden werden. Beim Aussteigen aus dem Fahrzeug schwankte der Fahrzeugführer und Alkoholgeruch war durch die eingesetzten Beamten festzustellen. Im Anschluss wurde der Fahrzeugführer einem freiwilligen Atemalkoholtest unterzogen. Dieser ergab einen Wert von 1,61 Promille. Der 33-Jährige wurde auf die Dienststelle verbracht, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt wurde. Der Führerschein des Beschuldigten konnte nicht aufgefunden werden.

