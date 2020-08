Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versammlung unter freiem Himmel

Winterberg (ots)

Am Samstag in der Zeit von 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr wurde in der Straße "Untere Pforte" zum wiederholten Male im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie "Für den Erhalt der Grundrechte" demonstriert. An der störungsfrei verlaufenen Veranstaltung nahmen sieben Personen teil. (PK)

