Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sachbeschädigungen an Hausfassaden/ Polizei sucht Zeugen

Heinsberg (ots)

Bislang unbekannte Personen beschädigten zwischen Donnerstag, 8. Oktober, 22 Uhr und Freitag, 9. Oktober, 6.45 Uhr, die Hausfassade eines Hauses an der Liecker Straße mit roter Flüssigkeit. Am Freitag, 9. Oktober, gegen 7.10 Uhr, wurde auch an einem Haus an der Odastraße eine Verunreinigung der Fassade mit roter Flüssigkeit entdeckt.

Wer hat eine der Taten beobachtet oder kann Hinweise auf den/die Täter geben? Für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, setzt der Eigentümer der Häuser eine Belohnung von 3000 Euro (dreitausend) aus.

Wenn Sie etwas beobachtet haben, wenden Sie sich bitte an das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen, Telefon 02452 920 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell