Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 13. Dezember 2020

WolfenbüttelWolfenbüttel (ots)

Schladen, Einbruchdiebstahl

Samstag, 12.12.2020, gegen 18.45 Uhr

Zur oben genannten Zeit hebelten unbekannte Täter die Eingangstür einer Doppelhaushälfte in der Adolph-Kolping-Straße in Schladen auf und gelangten so in das Haus. Vermutlich wurde der oder die Täter bei der Tatausführung gestört und flüchteten daraufhin vom Tatort. Zum möglichen Diebesgut können zurzeit keine Angaben gemacht werden.

Täterhinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel: 05331-9330

Semmenstedt, versuchter Einbruchdiebstahl

Samstag, 12.12.2020, gegen 20.40 Uhr

Zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in zwei Wohnungen kam es zur o.g. Zeit in der Schöppenstedter Allee in Semmenstedt. Der oder die Täter versuchten die Eingangstüren der Wohnungen aufzuhebeln, was jedoch misslang. Vermutlich wurden er oder sie bei der Tatausführung gestört und konnten unerkannt flüchteten. Beide Eingangstüren wurden dabei beschädigt.

Täterhinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel: 05331-9330

Wolfenbüttel, Trunkenheit im Straßenverkehr

Sonntag, 13.12.2020, gegen 00.30 Uhr

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde der Führer eines Pkw auf dem Neunen Weg in Wolfenbüttel angehalten und kontrolliert. Dabei wurde eine Alkoholbeeinflussung festgestellt, ein vor Ort durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,31 Promille. Der 31jährige wurde zur hiesigen Dienststelle verbracht. Dort wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Wolfenbüttel, Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Sonntag, 13.12.2020, gegen 01.20 Uhr

Ebenfalls auf dem Neunen Weg in Wolfenbüttel wurde der 47jährige Führer eines Pkw angehalten und kontrolliert. Auch bei diesem wurde eine Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,55 Promille. Weiter war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Dienstschichtleiter

Telefon: 0 53 31 / 93 31 15

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell