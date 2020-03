Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: Göppingen - Trunkenheitsfahrt

Betrunkener Autofahrer in Kontrollstelle gefahren

Ulm (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde im Rahmen einer Kontrollstelle in der Bollerstraße in Jebenhausen gegen 00.30 Uhr ein 30jähriger Pkw-Lenker einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann roch nach Alkohol, weshalb ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Der Fahrer hatte deutlich über einem Promille. Seine Weiterfahrt wurde deshalb an Ort und Stelle durch die Beamten beendet. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Blutentnahme wurde ebenfalls veranlasst. Der Fahrer wurde wegen Trunkenheit im Verkehr zu Anzeige gebracht.

