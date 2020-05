Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl von Gartenwerkzeug aus Schuppen

Zwischen Montag, 25. Mai 2020, 17.00 Uhr und Mittwoch, 27. Mai 2020, 17.00 Uhr kam es in der Pastor-Covers-Straße zum Diebstahl von Gartengeräten. Ein bislang unbekannter Täter entwendete diverse Gartenwerkzeuge aus dem unverschlossenen Schuppen. Zeugen werden gebeten sich unter 04471-1860-0 bei der Polizei Cloppenburg zu melden.

Ermke - Verkehrsunfall

Am Freitag, 29. Mai 2020, kam es um 09.25 Uhr an der Kreuzung der Hauptstraße und der Weststraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 61-jährige Pkw-Fahrerin aus Lastrup wollte von der Weststraße nach links auf die Hauptstraße abbiegen. Hierbei übersah sie eine entgegenkommende Pkw-Fahrerin aus Ermke. Es kam zum Zusammenstoß, durch den Sachschaden in Höhe von 13000 Euro entstand. Die Fahrerinnen blieben unverletzt. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell