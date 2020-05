Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage- Sachbeschädigung an Fallrohr

Zwischen Freitag, 22. Mai 2020, 18.00 Uhr, und Dienstag, 26. Mai 2020, 18.00 Uhr, kam es in der August-Wegmann-Straße zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter verbogen vollständig ein Fallrohr einer Garage, sodass Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro entstand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443-979443) entgegen.

Lohne- Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis, Fahren unter Drogeneinfluss

Am Donnerstag, 28. Mai 2020, gegen 14.15 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 31-jährigen PKW-Fahrer aus Lohne in der Vechtaer Straße. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der PKW-Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ferner bestand der Verdacht, dass der 31-jährige unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht. Es folgten die Entnahme einer Blutprobe und die Untersagung der Weiterfahrt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Steinfeld- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 28. Mai 2020, gegen 07.23 Uhr, kam es an der Dammer Straße Ecke Falkenstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 61-jährige Pedelec-Fahrerin aus Steinfeld befuhr die Falkenstraße und beabsichtigte nach rechts auf den Rad-/Gehweg der Dammer Straße aufzubiegen. Hierbei geriet sie nach links und stieß mit einem 33-jährigen Radfahrer aus Damme zusammen. Bei dem Verkehrsunfall wurde die 61-jährige leicht verletzt.

Dinklage- Fahren unter Drogeneinfluss

Am Donnerstag, gegen 18.15 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 20-jährigen PKW-Fahrer aus Damme in der Ostendorfstraße. Im Rahmen der Verkehrskontrolle bestand für die Polizeibeamten der Verdacht, dass der 20-jährige unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein entsprechend durchgeführter Vortest bestätigte den Verdacht. Dem PKW-Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Vechta- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 28. Mai 2020, gegen 15.53 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 69 ein Verkehrsunfall. Eine 30-jährige Transporter-Fahrerin aus Vechta beabsichtigte von der Bundesstraße 69 nach links in die Pastor-Meistermann-Straße abzubiegen. Dies erkannte ein dahinter befindlicher 35-jähriger LKW-Fahrer aus Cloppenburg zu spät und fuhr auf den Transporter der 30-jährigen auf. Bei dem Verkehrsunfall wurde die 30-jährige leicht verletzt und einem Krankenhaus zugeführt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 11000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

