Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel- Fahren trotz Fahrverbot, Fahren unter Drogeneinfluss

Am Donnerstag, 28. Mai 2020, gegen 15.10 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 32-jährigen PKW-Fahrer aus Todesfelder in der Hauptstraße. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass gegen den PKW-Fahrer ein aktuelles Fahrverbot besteht. Darüber hinaus hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass der 32-jährige unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht. Dem PKW-Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Peheim- Fahren unter Drogeneinfluss

Am Donnerstag, 28. Mai 2020, gegen 14.30 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 21-jährigen PKW-Fahrer aus Hilkenbrook in der Vressner Straße. Im Rahmen der Verkehrskontrolle bestand für die Polizeibeamten der Verdacht, dass der 21-jährige unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein durchgeführter Vortest bestätigte den Verdacht. Es folgten die Entnahme einer Blutprobe und die Untersagung der Weiterfahrt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Garrel- Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 27. Mai 2020, zwischen 04.30 Uhr und 18.00 Uhr, kam es in der Dieselstraße auf einem Firmenparkplatz zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr gegen einen geparkten schwarzen VW Golf Variant und beschädigte diesen. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (Tel. 04474-310) entgegen.

Löningen- Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Donnerstag, 28. Mai 2020, gegen 14.15 Uhr, ereignete sich auf der Elberger Straße ein Verkehrsunfall. Eine 50-jährige PKW-Fahrerin aus Löningen beabsichtigte von der Elberger Straße nach links auf ein Grundstück abzubiegen, setzte den Blinker und bremste ihr Fahrzeug ab, Dies erkannte ein dahinter befindlicher 23-jähriger PKW-Fahrer aus Lahn zu spät und fuhr auf den PKW der 50-jährigen auf. Bei dem Verkehrsunfall wurde keine Person verletzt. Der Gesamtschaden an beiden PKW wird auf etwa 10000 Euro geschätzt. Der PKW des 23-jährigen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Löningen- Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 28. Mai 2020, gegen 14.00 Uhr, kam es auf der Bunner Landstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 63-jährige PKW-Fahrerin aus Löningen befuhr die Bunner Landstraße und beabsichtigte einen vorausfahrenden LKW zu überholen. Beim Ausscheren übersah diese den PKW eines 34-jährigen aus Essen (Oldenburg), der sich bereits neben ihr im Überholvorgang befand. Es kam zu einem Zusammenstoß. Der 34-jährige geriet mit den PKW ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Nach bisherigen Erkenntnissen sind keine Personen verletzt worden. An beiden PKW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6500 Euro.

Garrel- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 28. Mai 2020, gegen 16.25 Uhr, kam es in der Garreler Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 41-jährige PKW-Fahrerin aus Garrel beabsichtigte von der Garreler Straße nach links in die Straße Zum Fischteich abzubiegen. Ein dahinter befindlicher 45-jähriger aus Cloppenburg bemerkte dies zu spät und fuhr auf den PKW der 41-jährigen auf. Beim dem Verkehrsunfall wurde die 41-jährige PKW-Fahrerin leicht verletzt. An beiden PKW entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 10000 Euro. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit.

Essen (Oldenburg)- Diebstahl aus PKW, Tatverdächtigen ermittelt

Am Donnerstag, 28. Mai 2020, gegen 07.50 Uhr, wurde der Polizei ein Diebstahl aus einem PKW in der Lange Straße gemeldet. Die Polizeibeamten stellten vor Ort fest, dass sich ein Täter Zugang zu einem PKW verschaffte, welcher auf einem Parkplatz eines Wohnhauses abgestellt war. Aus dem PKW entwendete der Täter persönliche Dokumente, Kleingeld und eine Flasche Minzöl. Nachdem die Polizeibeamten die Tatörtlichkeit verlassen hatten, teilte der PKW-Eigentümer der Polizei eine verdächtige Person im Nahbereich mit. Die Polizeibeamten konnten die verdächtige Person antreffen und kontrollieren. Hierbei handelte es sich um einen 28-jährigen aus Essen (Oldenburg). Bei dem Tatverdächtigen konnten die aus dem PKW entwendeten Gegenständen aufgefunden und sichergestellt werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 28-jährige entlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Nadine Luttmann, PKin

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell