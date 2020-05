Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Zwischen Montag, 25. Mai 2020, 21.30 Uhr und Dienstag, 26. Mai 2020, 15.00 Uhr kam es in der Ringstraße am Forum Hasetal zur Sachbeschädigung an einer Eisenskulptur. Ein bislang unbekannter Täter beschmierte die Skulptur mit schwarzer Farbe. Der Sachschaden wird auf 150 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432-9500) entgegen.

