Damme- Diebstahl aus Schuppen

Zwischen Montag, 18. Mai 2020, 18.00 Uhr, und Freitag, 22. Mai 2020, 15.00 Uhr, kam es im Ulmenweg zu einem Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete diverse Werkzeuge aus einem Schuppen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-9500) entgegen.

Vechta- Ladendiebstahl, Tatverdächtige gefasst

Am Mittwoch, 27. Mai 2020, gegen 13.50 Uhr, kam es in der Große Straße bei einem dortigen Mobiltelefonshop zu einem Ladendiebstahl. Drei Tatverdächtige im Alter von 20 bis 22 Jahren aus Dortmund standen zunächst vor dem Shop, als ein Täter kurz darauf in den Laden lief und zwei Mobiltelefone aus der Verkaufshalterung riss und diese entwendete. Anschließend lief dieser mit den beiden anderen Personen davon. Der 39-jährige Geschäftsinhaber verständigte die Polizei und verfolgte die Tatverdächtigen. Sofort entsandte Polizeibeamte konnten die drei Tatverdächtigen laufend im Bereich der Kolpingstraße feststellen und diese kontrollieren. Hierbei konnte bei einem 21-jährigen Tatverdächtigen zwei Mobiltelefone aufgefunden und sichergestellt werden. Darüber hinaus wurde der von den Tatverdächtigen mitgeführte PKW durch Hinweise von aufmerksamen Zeugen registriert. Bei einer Überprüfung stellte sich heraus, dass der PKW weder zugelassen war, noch ein Versicherungsschutz bestand. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die drei Tatverdächtigen entlassen.

Goldenstedt- Sachbeschädigung an PKW

Am Mittwoch, 27. Mai 2020, zwischen 16.00 Uhr und 21.00 Uhr, kam es im Albert-Schweitzer-Weg zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte einen schwarzen VW im Frontbereich. Der PKW war auf einer Rasenfläche vor einem Wohnhaus abgestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Tel. 04444-2680) entgegen.

Vechta- Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 28. Mai 2020, gegen 01.29 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 45-jährigen PKW-Fahrer aus Vechta in der Straße An der Gräfte. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der PKW-Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Dem 45-jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Ein weiteres Strafverfahren wurde gegen die 45-jährige Fahrzeughalterin aus Vechta eingeleitet, welche die Fahrt des PKW-Fahrer zuließ.

Damme- Verkehrsunfallflucht

Zwischen Sonntag, 24. Mai 2020, 00.00 Uhr, und Dienstag, 26. Mai 2020, 12.30 Uhr, kam es in der Holdorfer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer unerlaubt von Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Die Höhe des Schadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-9500) entgegen.

