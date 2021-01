Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Brand in Rossmann-Filiale gesucht

HagenHagen (ots)

Zu einem Brand in einer Rossmann-Filiale in der Schwerter Straße kam es am Dienstag (05.01.2021) gegen 15:00 Uhr. Eine Mitarbeiterin bemerkte zunächst qualmendes Toilettenpapier und versuchte den Brand zunächst mit einem in der Filiale befindlichen Feuerlöscher selbst zu löschen. Anschließend verließ sie gemeinsam mit zwei weiteren Mitarbeitern den Laden, aufgrund des starken Qualms. Die hinzugerufene Berufsfeuerwehr löschte den Brand schließlich vollständig. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die Mitarbeiter der Filiale wurden vor Ort ärztliche behandelt.

Da ein Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden kann, sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können. Diese werden gebeten sich unter der Rufnummer 02331/986 2066 zu melden. (kh)

