Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Drei Verletzte nach Auseinandersetzung

Gelsenkirchen (ots)

Ein 36-Jähriger wurde am Freitagabend, 11. September, von einer Personengruppe in einer Parkanlage an der Hochstraße angegriffen und schwer verletzt. Zwei Zeugen (45, 58), die zur Hilfe eilen wollten, erlitten leichte Verletzungen. Gegen 22 Uhr saß der 36-Jährige dort auf einer Parkbank. Aus Richtung Freiheit näherten sich sechs bis acht Personen im Alter von 16 bis 20 Jahren an. Sie zogen ihr Opfer von der Bank. Anschließend schlugen und traten sie auf den Gelsenkirchener ein. Die beiden Tatzeugen sahen den Vorfall und wollten helfen. Auch sie wurden geschlagen. Der Schwerverletzte wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Die beiden Helfer mussten sich nicht ärztlich behandeln lassen. Von den Tätern kann lediglich einer genauer beschrieben werden. Der ist etwa 1,80 Meter groß und hat eine schmale Statur. Er hatte lange schwarze und lockige Haare, die Seiten waren rasiert. Er trug eine schwarze Lederjacke, eine dunkle Hose und dunkle Schuhe. Hinweise zur Tat oder zu den Tatverdächtigen nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365-7512 (Kriminalkommissariat 15) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Christopher Grauwinkel

Telefon: +49 (0) 209 365-2010 bis 2014

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

