POL-GE: Unfallflucht in Resse - die Polizei sucht Zeugen

Bei einem Verkehrsunfall auf der Ressestraße am letzten Mittwoch, 9. September 2020, ist ein 31 Jahre alter Radfahrer leicht verletzt worden. Der Gelsenkirchener war gegen 17.45 Uhr in Richtung Buer unterwegs, als es im Einmündungsbereich Brauckstraße zum Zusammenstoß mit einem grauen Kombi kam, der von der Brauckstraße in die Ressestraße abbog. Die etwa 36 bis 40 Jahre alte Fahrerin fuhr weiter, ohne sich um den gestürzten Radfahrer zu kümmern. Die Polizei bittet die an dem Unfall beteiligte Frau, sich bei der Polizei zu melden. Außerdem suchen wir Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu der gesuchten Fahrerin oder dem beteiligten Fahrzeug machen können. Sachdienliche Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 0209/ 365 -6223 oder an die Leitstelle unter -2160.

