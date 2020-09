Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizistin in Finger gebissen

Gelsenkirchen (ots)

Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren unter Alkoholeinfluss, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, Widerstand gegen Polizeibeamte, Körperverletzung: Alle diese Delikte werden einem 45-Jährigen vorgeworfen, nachdem er am frühen Freitagmorgen, 11. September, auf der Königsberger Straße in Schalke aufgefallen ist. Gegen 0.10 Uhr war der Mann ohne festen Wohnsitz mit einem Renault auf der Königsberger Straße unterwegs, beschädigte dort fünf abgestellte Autos und hinterließ Sachschäden von mehreren Tausend Euro. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort. Ein aufmerksamer Zeuge alarmierte die Polizei. Eine Streifenwagenbesatzung konnte den Unfallflüchtigen auf der Kurt-Schumacher-Straße Ecke Grillostraße stoppen. Der Mann stand deutlich unter Alkoholeinfluss und besitzt keine Fahrerlaubnis. Die Beamten nahmen den Verkehrssünder vorläufig fest und wollten ihn zur Wache bringen. Dabei leistete der 45-Jährige Widerstand, biss einer Polizistin in den Finger und verletzte sie leicht. Im Polizeigewahrsam musste er schließlich eine Blutprobe abgeben. Die verletzte Beamtin konnte ihren Dienst fortsetzen.

