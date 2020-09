Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Unbekannte drangen am frühen Donnerstagmorgen, 10. September, in der Zeit zwischen 1.30 Uhr und 5 Uhr, in eine Erdgeschosswohnung an der Heidelberger Straße in Ückendorf ein. Die Einbrecher gelangten durch ein auf Kipp stehendes Fenster in die Wohnung. Hier stahlen sie einen Laptop, ein Handy und eine Geldbörse. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen.

