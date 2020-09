Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Nach Trunkenheitsfahrt und Widerstand war Blutprobe fällig

Gelsenkirchen (ots)

Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Widerstandes gegen Polizeibeamte erwartet jetzt einen 37-jährigen Renault-Fahrer nach einer Verkehrskontrolle am gestrigen Mittwochmorgen, 9. September, auf der Straße Im Waldquartier in Resse. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Gegen 5.15 Uhr überprüfte eine Streifenwagenbesatzung den Gelsenkirchener. Die Beamten bemerkten Alkoholgeruch in der Atemluft des 37-Jährigen. Daraufhin sollte der Autofahrer die Polizisten zur Wache begleiten. Der weigerte sich aber, in den Streifenwagen zu steigen. Stattdessen versuchte er, die Polizisten zu schlagen. Die Beamten fesselten den aggressiven Mann und nahmen ihn anschließend mit. Auch hier sperrte er sich gegen die Polizeimaßnahmen. Sowohl die Polizisten als auch der Verkehrssünder erlitten leichte Verletzungen. Eine sofortige ärztliche Behandlung war aber nicht erforderlich.

