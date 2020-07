Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.07.2020 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Dörzbach: Baustellendiebe überführt

Baumaterialien im Wert von mehr als 1.000 Euro entwendeten zwei Diebe in der Nacht auf Dienstag in Dörzbach. Am Dienstagmorgen meldete ein 36-Jähriger, dass über Nacht mehrere Säcke mit Armierungsmittel von einer Baustelle in der Hauptstraße entwendet worden waren. Bei der Tatortbesichtigung kam ein Zeuge auf die Polizeibeamten zu und berichtete, dass er in der Nacht zwei Männer dabei beobachtet hatte, wie sie die Säcke davon trugen. Dank dieser Zeugenaussage konnten zwei 36 Jahre alte Männer als Tatverdächtige ermittelt werden. Eine Wohnungsdurchsuchung förderte dann auch das Diebesgut zu Tage. Dieses konnte an die Besitzer zurückgegeben werden und die Arbeiten auf der Baustelle konnten weitergehen. Auf die beiden Männer kommen nun Anzeigen wegen Diebstahls zu.

Öhringen: Auto am Bahnhof beschädigt

Der Seat einer 23-Jährigen wurde am Dienstagvormittag auf dem Kundenparkplatz des Bahnhofs in Öhringen beschädigt. Die junge Frau hatte ihren Ibiza gegen 9.30 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Als sie um 10.15 Uhr zurück zu ihrem Wagen kam, bemerkte sie eine tiefe Delle an ihrer Stoßstange, die zuvor noch nicht da gewesen war. Vermutlich war ein anderer Autofahrer beim Ein- oder Ausparken gegen den Seat gestoßen und danach einfach weggefahren, anstatt sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 07941 930 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

