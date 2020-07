POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.07.2020 mit Berichten aus dem Land- und Stadtkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Oberstenfeld: Motorrad gestohlen, Unfallverursacht, Unfallstelle gesäubert - Zeugen gesucht!

Ein Unbekannter entwendete am Montagabend erst ein Motorrad in Oberstenfeld, verursachte dann bei Gronau einen Unfall und flüchtete im Anschluss. Zwischen 16.30 Uhr und 17.15 Uhr entwendete der Täter ein blau weißes Motorrad der Marke BMW von einem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Lichtenberger Straße. Anschließend führ er mit dem Kraftrad in Richtung Gronau. Hierbei überholte der Unbekannte mehrere Verkehrsteilnehmer riskant und rücksichtslos. In einer scharfen Kurve, bei der "Ölmühle", verlor er die Kontrolle über sein Gefährt und kam zu Fall. Daraufhin schlitterte der Fahrer mit dem Kraftrad über die Fahrbahn, kollidierte mit der Leitplanke und wurde von dort abgewiesen. Der Zweiradfahrer schleuderte daraufhin mit seinem Motorrad quer über die Fahrbahn und kam im Grünstreifen zum Liegen. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Aufgrund der Unfallspuren ist anzunehmen, dass der Unbekannte verletzt wurde. Kurze Zeit später erschien eine Gruppe Motorradfahrer an der Unfallstelle, beseitigten die Unfallspuren und versteckten das verunfallte Motorrad im angrenzenden Wald. Die Polizei sucht nun nach Zeugen dieses Vorfalls und Zeugen, die Angaben zu dem Unfallfahrer oder der Motorradgruppe machen können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinsberg unter der Telefonnummer 071349920 zu melden.

Gemmingen-Stebbach: Radfahrer schwer verletzt - Zeugen gesucht!

Am Montagvormittag wurde ein 68-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall zwischen Stebbach und Richen von einem Pkw erfasst, dadurch schwer verletzt und im anschließend mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. (wir berichteten) Unmittelbar vor dem Unfall bog ein Lastwagen nach rechts in die Straße "Schomberg" ab. Der Lkw-Fahrer könnte den Unfall beobachtet haben und wird als Zeuge gesucht. Dieser wird explizit gebeten, sich beim Polizeirevier Eppingen, Telefon 07262 60950, zu melden. Weitere Zeugen des Unfallgeschehens werden ebenfalls gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Güglingen: Pkw aufgebrochen - Zeugen gesucht!

In Güglingen wurde am Sonntagnachmittag eine Fahrzeugscheibe eingeschlagen. Zwischen 15.45 Uhr und 18.00 Uhr stand der Renault Scenic auf dem Friedhofparkplatz in der Maulbronner Straße. Ein Unbekannter schlug in diesem Zeitraum die hintere linke Scheibe des Autos ein und entwendete eine Handtasche samt Inhalt. Zeugen, die Angaben zu der Tat oder dem Dieb machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Lauffen, Telefon 07133 2090, zu melden.

Neckarsulm: Parkbank mutwillig zerstört - Zeugen gesucht!

Unbekannte beschädigten vermutlich am letzten Wochenende eine Sitzbank im Stadtpark in Neckarsulm. In einem Park hinter dem Seniorenheim befinden sich drei nebeneinander angebrachten Bänke. Die mittlere Metallbank wurde durch die Täter so massiv angegangen, dass sich die Sitzfläche und Rückenlehen von dem Fundament lösten. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder dem Vorfall machen können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

Cleebronn: Brand in den Weinbergen -Zeugen gesucht!

Am Montagmittag rückten Polizei und Feuerwehr zu einem Flächenbrand in Cleebronn aus. Gegen 11.30 Uhr meldeten Zeugen ein Feuer im Bereich der an die Weinberge angrenzend der Straße "Ruit". Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stellten sie mehrere Flächenbrände im Bereich der Weinreben fest. Um die Brandursache zu ermitteln, hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu dem Brand machen können oder am Montagmittag in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Lauffen, Telefon 07133 2090, zu melden.

Zaberfeld: Betrunken Auto gefahren

Am Montagabend war ein 49-Jähriger mit seinem Pkw in Zaberfeld unterwegs, obwohl dieser unter dem Einfluss von Alkohol stand. Der Mann fuhr mit seinem Wagen gegen 18.45 Uhr auf dem Ahornweg und wurde von einer Polizeistreife kontrolliert. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der 49-Jährige betrunken war. Ein Alkoholtest ergab mehr als 1,6 Promille. Im Anschluss musste der Mann zur Blutentnahme ins Krankenhaus und seinen Führerschein abgegeben.

Güglingen: Fahrradfahrer leicht verletzt

Bei einem Unfall in Güglingen wurde am Montagmittag ein Fahrradfahrer von einem Pkw erfasst und leicht verletzt. Gegen 13 Uhr befuhr der 32-jährige Radfahrer die Straße "Stockheimer Steige" und bog nach links in die Brackenheimer Straße ab. Hierbei übersah er vermutlich den vorfahrtsberechtigten VW Amarok mit Anhänger eines 59-Jährigen. Die Beiden Fahrzeuge kollidierten miteinander, woraufhin der Radler zu Fall kam. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Heilbronn: Auffahrunfall mit vier Pkw führt zu drei verletzte Personen

In Heilbronn kollidierten am Montagnachmittag vier Fahrzeuge bei einem Auffahrunfall, wodurch mehrere Insassen der Pkw verletzt wurden. Die 24-jährige Fahrerin eines Fiat 500 befuhr gegen 13.45 Uhr die Neckarsulmer Straße. Drei vor ihr fahrenden Autos hielten an der Haltelinie der roten Ampel an, was die 24-Jährige vermutlich zu spät erkannte. Die junge Frau fuhr daraufhin mit ihrem Wagen auf den stehenden VW Sharan einer 35-Jährigen auf. Durch den Aufprall wurde das Auto des Mannes auf den davorstehenden VW Golf eines 43-Jährigen aufgeschoben. Dieser wiederum wurde ebenfalls auf den davorstehenden Ford Kuga eines 62-Jährigen geschoben. Durch die verschiedenen Kollisionen wurde die 24-Jährige schwer, die 35-Jährige und der 43-Jährige leicht verletzt. Die Drei mussten im Krankenhaus behandelt werden. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von rund 22.000 Euro. Drei der vier Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Heilbronn-Sontheim: Einbruch in Kindergarten - Zeugen gesucht!

Einbrecher drangen am vergangenen Wochenende in einen Kindergarten in Heilbronn-Sontheim ein. Zwischen Freitag, gegen 16.00 Uhr und Montag, gegen 07.30 Uhr, verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. Im Inneren durchsuchten sie Schränke und beschädigten unter anderem zwei Glasscheiben. Die Täter entwendeten hierbei einen geringen Bargeldbetrag und verursachten immensen Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 104-2500, zu melden.

Heilbronn: Sachbeschädigung - Zeugen gesucht!

Ein Unbekannter beschädigte am Sonntag mehrere Sonnenschirme einer Gaststätte in Heilbronn. Im Zeitraum von 1.30 Uhr bis 15.15 Uhr begab sich der Täter zu dem Außenbereich der Wirtschaft in der Gymnasiumstraße und schlitzte die Sonnenschirme auf. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von circa 11.000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder Angaben zu der Tat machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 104-2500, zu melden.

Lauffen: Schwerer Verkehrsunfall mit Rettungshubschraubereinsatz

Am Montagabende wurde bei Lauffen ein Radfahrer von einem Pkw erfasst und verletzt. Gegen 20 Uhr fuhr der 70-jährige Fahrradfahrer vermutlich auf dem Radweg entlang der Zaber und überquerte die Landstraße um nach Lauffen zu gelangen. Hierbei übersah er vermutlich den herannahenden VW Passat eines 45-Jährigen. Die beiden Fahrzeuge kollidierten, wodurch der Radfahrer schwerstverletzt wurde und mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden musste. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs und der Unfallursache wurde von der Staatsanwaltschaft Heilbronn ein Gutachten eines Sachverständigen angeordnet. Oberstenfeld: Motorrad gestohlen, Unfallverursacht, Unfallstelle gesäubert - Zeugen gesucht!

