Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Wohnungsräumung führt zu Straßensperrung

Gelsenkirchen (ots)

Im Rahmen der Amtshilfe kam es heute, 9. September 2020, zu einem Polizeieinsatz an der Ringstraße in der Altstadt. Ein 44 Jahre alter Mann weigerte sich, einer gerichtlich angeordneten Wohnungsräumung nachzukommen. Um 14.08 Uhr beendeten Polizeibeamte die Lage, führten den Mann aus der Wohnung und nahmen ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten vorläufig in Gewahrsam. Aus Sicherheitsgründen war die Straße während des Einsatzes zwischen Kirch- und Beskenstraße seit 13.23 Uhr voll gesperrt.

