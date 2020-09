Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung führt zum Tatverdächtigen

Gelsenkirchen (ots)

So schnell kann es gehen: Nachdem die Polizei nach Anordnung durch das Amtsgericht Essen am letzten Montag, 7. September 2020, öffentlich nach einem Taschendieb und Betrüger suchte, gingen zahlreiche Hinweise bei der Polizei ein, die zu einer zweifelsfreien Identifizierung des Gesuchten Mannes führten. Er wird verdächtigt, am Donnerstag, 18. Juni 2020 mit einer zuvor gestohlenen EC-Karte versucht zu haben, Geld an einer Sparkassenfiliale auf der Cranger Straße in Erle abzuheben. Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 51 Jahre alten Essener. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Alle Medien, die die Fahndungen elektronisch veröffentlicht haben, werden gebeten, die entsprechenden Bilder zu löschen.

