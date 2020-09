Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Trickdiebinnen bestehlen Seniorin

Gelsenkirchen (ots)

Zwei Trickdiebinnen haben am Dienstagnachmittag, 8. September, eine Seniorin an der Rotthauser Straße in Rotthausen abgelenkt und bestohlen. Gegen 16 Uhr kehrte die 79-Jährige vom Einkaufen zurück. An ihrer Wohnungstür wurde sie von einer Unbekannten angesprochen. Die Frau bot der Gelsenkirchenerin an, die Einkäufe in die Wohnung zu tragen. Die Seniorin nahm die Hilfe an. Nach getaner Arbeit verließ die "Hilfsbereite" die Wohnung und kehrte kurze Zeit später mit einer anderen Unbekannten zurück. Beide gaben jetzt an, für eine Nachbarin Geld für Gardinen in der Wohnung der 79-Jährigen hinterlegen zu wollen und betraten dann den Flur. Während eine der Frauen ihr Opfer ablenkte, durchsuchte die andere die Wohnräume und stahl im Schlafzimmer Bargeld. Nach der Tat entfernten sich beide Diebinnen in unbekannte Richtung. Eine Gesuchte ist etwa 60 Jahre alt, sprach akzentfrei Deutsch und hatte grau-melierte Haare. Die andere ist zirka 50 Jahre alt, hatte braune Haare, sah gepflegt aus und sprach deutsch mit Akzent. Hinweise auf die Trickdiebinnen nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen. Die Polizei rät, keine Unbekannten ins Haus oder in die Wohnung zu lassen. Fremde sollte man draußen warten lassen und telefonisch nachfragen, ob alles seine Richtigkeit hat. Im Notfall und wenn man glaubt, Opfer eines Verbrechens geworden zu sein, sollte man die Polizei über 110 anrufen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Christopher Grauwinkel

Telefon: +49 (0) 209 365-2010 bis 2014

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell