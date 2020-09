Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Rücknahme einer Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendieb

Gelsenkirchen (ots)

Unsere Öffentlichkeitsfahndung vom 20. Januar 2020, 14.15 Uhr, nach einem Verdächtigen für einen Ladendiebstahl in einem in einem Geschäft an der Hagenstraße in Buer nehmen wir hiermit zurück. Der Tatverdächtige konnte ermittelt werden. Es handelt sich um einen 31-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz. Alle Medien, die die Fahndung elektronisch veröffentlicht haben, werden gebeten, die entsprechenden Fotos zu löschen.

