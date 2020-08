Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckarzimmern: Polizeihubschrauber zur Personensuche eingesetzt

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Bereits am Samstag, 15.06.2020, um 17.20 Uhr, kam es zu einem polizeilichen Einsatz, in dessen Verlauf sich eine Person in einem psychischen Ausnahmezustand von zuhause in unbekannte Richtung entfernte. Um dieser Person medizinische Hilfe zuzuführen, wurde ein Polizeihubschrauber zur Suche eingesetzt. Die Person konnte letztendlich wohlbehalten an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden.

