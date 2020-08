Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pfaffenhofen: Nachtrag zum Verdacht des Unglücksfalls am Katzenbachsee

Landkreis Heilbronn (ots)

Nachdem zunächst die Suchmaßnahmen am See in der Nacht ergebnislos abgebrochen wurden, führten weitere Ermittlungen nicht zum Ausschluss eines Unglücksfalls. Aus diesem Grund ist der Katzenbachsee momentan für Besucher gesperrt, da weitere Suchmaßnahmen mit Suchhunden und Taucher der Feuerwehr im Gange sind. Wir bitten Besucher des Sees von der Anfahrt zu diesem abzusehen. Über die Dauer des Einsatzes und der damit verbundenen Sperrung kann zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussage getroffen werden.

