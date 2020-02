Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geldbörse aus Tasche entwendet

Neustadt/Weinstraße (ots)

AM 07.02.2020, zwischen ca. 11:00 Uhr - 11:30 Uhr, kam es in einem Gemüsegeschäft in der Kellereistraße in Neustadt/Wstr. während des Einkaufs zum Diebstahl einer Geldbörse samt Inhalt aus einer Tasche durch einen unbekannten Täter.

Hinweise hierzu nimmt die Polizei Neustadt entgegen.

Die Polizei weist nochmals darauf hin, Geldbörsen und wertvolle Gegenstände möglichst am Körper in verschlossenen Taschen zu tragen und diese zu keiner Zeit aus den Augen zu lassen.

