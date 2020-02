Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruch in Schule und versuchter Einbruch in KiTa in Lachen-Speyerdorf

Neustadt/Weinstraße OT Lachen-Speyerdorf (ots)

In der Nacht vom 06.02.2020 auf den 07.02.2020 kam es zu einem Einbruch in der August-Becker-Schule in Lachen-Speyerdorf. Hierbei versuchten unbekannte Täter mehrere elektronische Geräte zu entwenden, wurden hierbei jedoch scheinbar gestört und ließen die Beute zurück. Die Polizei konnte zahlreiche Spuren an der Tatörtlichkeit sichern.

In derselben Nacht versuchten ebenfalls unbekannte Täter, sich Zugang zur Kindertagesstätte in der Pestalozzistraße in Lachen-Speyerdorf zu verschaffen, scheiterten jedoch an den guten Sicherheitsvorkehrungen.

Die Polizei ermittelt in beiden Fällen, ein Zusammenhang zwischen beiden Taten kann nicht ausgeschlossen werden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Neustadt entgegen.

