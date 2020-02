Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfälle im Stadtgebiet

Bad Dürkheim (ots)

Im Verlauf des 06.02.20 kam es zu mehreren Verkehrsunfällen im Stadtgebiet Bad Dürkheim. Unter anderem entstand, beim Zusammenstoß der PKWs eines 53-jährigen aus Ludwigshafen und einer 72-jährigen Bad Dürkheimerin an der Einmündung Kanalstraße / In den Almen, nach einer Vorfahrtsmissachtung, ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 7500EUR. Ein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Im Bereich des "Wurstmarkt"-Kreisverkehrs kam es gegen 14:30 Uhr zum Zusammenstoß eines den Kreisverkehr befahrenden PKW-Führers und einer eine Fußgängerfurt überschreitenden Fußgängerin. Die Fußgängerin wurde hierbei leicht vom PKW am Bein touchiert und zur Kontrolle in ein Krankenhaus verbracht. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde die Fußgängerin lediglich leicht verletzt, am PKW entstand kein Sachschaden.

