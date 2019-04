Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 190414.1 Kiel: Tatverdächtiger stellt sich nach Tötungsdelikt in Kiel

Kiel (ots)

- Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel -

Gestern Abend erschien ein 48-Jähriger beim Kriminaldauerdienst in Kiel und berichtete den Beamten von einer körperlichen Auseinandersetzung, die er mit seinem Bekannten in dessen Wohnung in der Muhliusstraße gehabt haben wolle. Mehrere Streifenwagenbesatzungen fanden den schwerverletzten 59-Jährigen kurze Zeit später in dessen Wohnung. Der Mann verstarb trotz intensiver Bemühungen von Rettungskräften und einem Notarzt. Der 48-jährige Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Kiel und das Kommissariat 11 der Bezirkskriminalinspektion Kiel haben die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 19:00 Uhr erschien der 48-jährige Tatverdächtige beim Kriminaldauerdienst in Kiel. Dort berichtete der den Kriminalbeamten von einem handfesten Streit, den er mit seinem Bekannten in dessen Wohnung gehabt haben wolle.

Mehrere Streifenwagenbesatzungen begaben sich daraufhin zu der vom Tatverdächtigen benannten Wohnung in der Muhliusstraße. Die Beamten brachen die Wohnungstür auf und fanden den 59-jährigen Wohnungsmieter schwerverletzt vor. Rettungskräfte und ein eingesetzter Notarzt konnten dem Mann trotz intensiver Bemühungen nicht mehr helfen. Er verstarb noch in seiner Wohnung.

Die Staatsanwaltschaft Kiel und das Kommissariat 11 der Bezirkskriminalinspektion Kiel haben die Ermittlungen aufgenommen.

Der offensichtlich alkoholisierte 48-jährige Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und soll noch im Verlauf des Tages auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel einem Haftrichter am Amtsgericht Kiel vorgeführt werden.

Zu dem Motiv und den Begleitumständen der Tat können zur Zeit noch keine Angaben gemacht werden.

Birgit Heß, Staatsanwaltschaft Kiel

Matthias Felsch, Polizeidirektion Kiel

