POL-PDNW: Unfallflüchtiger ruiniert Ampel - Polizei springt ein

Eine funktionsunfähige Ampel ist das Resultat einer Verkehrsunfallflucht, die ein noch Unbekannter auf der B39, an der Baustelle in der Nähe des Stadionbades, begangen hatte. Aus Richtung Lambrecht kommend, rammte der Verursacher am 07.02.2020, um 06:30 Uhr die dort aufgestellte mobile Ampelanlage, die daraufhin ihren Zweck nicht mehr erfüllen konnte. Bis Ersatz beschafft war, musste die Polizei die Verkehrsregelung vor Ort für mehrere Stunden übernehmen. Hinweise auf einen Verursacher liegen nicht vor. Um solchen Ereignissen für die Zukunft entgegenzuwirken, soll nunmehr eine günstigere Aufstellörtlichkeit gewählt werden. Hierzu sind Baggerarbeiten erforderlich, die eine Vollsperrung der B39 heute Abend ab 20:00 für gut eine halbe Stunde erforderlich machen. Auch wenn eine örtliche Umleitung eingerichtet sein wird, ist mit Stauungen zu rechnen.

