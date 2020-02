Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Trickdiebstahl aus Wohnhaus

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Donnerstag, den 06.02.2020, gegen 13:30 Uhr, klingelte eine männliche Person an einem Einfamilienhaus im Aspenweg, Ortsteil Haardt, und gab sich bei der dort wohnenden Rentnerin als Mitarbeiter der Stadtwerke aus. Der Mann gab vor, im Zusammenhang zu nahegelegenen Baustellenarbeiten die Wasserleitungen prüfen zu müssen. Die Anwohnerin führte den Mann ins Badezimmer, von wo aus dieser nochmal an sein Fahrzeug ging um Werkzeug zu holen. Nach seiner Rückkehr verwickelte er die Dame in ein Gespräch. Plötzlich sah diese einen zweiten Mann aus ihrem Schlafzimmer kommen, der einen Bettbezug mit sich trug. Nachdem die Frau diesen zweiten Mann aufzuhalten versuchte, ergriffen beide die Flucht. Anschließend musste die Dame feststellen, dass in dem Bettbezug offenbar Bargeld und Schmuck im Wert von ca. 1000 Euro eingeschlagen waren. Die Täter flüchteten in einem silbernen Fahrzeug mit Bad Kreuznacher Kennzeichen (KH). Beide Männer seien ca. 30-35 Jahre alt, 1,70m - 1,80m groß. Der erste Täter sei von kräftiger Statur, habe kurze schwarze Haare und einen Vollbart getragen. Beide seien dunkel bekleidet gewesen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Neustadt / W. unter der Telefonnummer 06321/854-0 oder per Email kineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

KHK Bastian Linn

Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



