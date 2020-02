Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Beim Rückwärtsfahren nicht richtig aufgepasst

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Schürfwunden am Beim waren die körperliche Folge für eine 18-Jährige, die am 05.02.20, gegen 16:20 Uhr, mit ihrem Motorroller auf dem Parkplatz des Stadionbades unterwegs war und von einer rückwärts ausparkenden, 64-jährigen PKW-Fahrerin übersehen wurde. Durch den Zusammenstoß entstand überdies ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen von jeweils etwa 400 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße



Telefon: 06321 854-207

E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell