Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt: Betrunken durch die Fußgängerzone

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 06.02.2020 gegen 01:25 Uhr befuhr ein 43-jähriger Mann aus St. Ingbert (Saarland) mit seinem PKW verbotswidrig die Fußgängerzone in Neustadt. Aus diesem Grund wurde durch das eingesetzte Streifenteam eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Hierbei konnte bei dem Fahrer Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,56 Promille. Die Fahrt des Saarländers wurde hiermit beendet und das Auto musste vor Ort abgestellt werden. Ein weiterer Alkoholtest auf der Polizeidienststelle bestätigte den Promillewert. Laut eigenen Angaben hatte der Fahrer lediglich ein großes Weizenbier getrunken. Den Mann erwartet nun ein Bußgeld und ein Fahrverbot von einem Monat.

