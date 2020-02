Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim. Handy aus der Jackentasche entwendet.

Bad Dürkheim (ots)

Am Dienstag, 05.02.2020, in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 15:20 Uhr, wurde einer 61jährigen Frau aus Kallstadt ihr Handy samt dem in der Handyhülle befindlichen Bargeld entwendet, als sie sich beim Einkaufen in einem Discount-Markt im Gewerbegebiet Bruch in Bad Dürkheim aufgehalten hatte. Ihr Handy mit dem Bargeld hatte sie in ihre Jackentasche gesteckt. Nachdem sie von einer fremden männlichen Person touchiert worden war, stellte sie den Verlust ihres Handys fest. Möglicherweise handelte es sich bei diesem Mann um den Dieb. Der Frau entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Personen, die die Situation beobachtet haben und weitere Hinweise hinsichtlich des Täters machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Dürkheim zu melden.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise. So schützen Sie sich vor Taschendieben:

Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute.

Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

