Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Präventionsexperten der Polizei geben Tipps

Gelsenkirchen (ots)

In den letzten Wochen haben Trickdiebe und Betrüger wieder vermehrt versucht, Seniorinnen und Senioren im Stadtgebiet um ihr Guthaben zu erleichtern. In einigen Fällen war sie auch erfolgreich. Die Täter traten mit unterschiedlichen Maschen auf. Häufig gaben sie sich als Polizisten oder Enkel aus. Deshalb will die Gelsenkirchener Polizei potentielle Opfer solcher Taten erneut sensibilisieren. Heute sind die Präventionsexperten in der Zeit zwischen 10 und 13 Uhr in der Buerer Innenstadt unterwegs. Sie erklären die gängigen Tricks der Diebe und Betrüger und geben wertvolle Tipps, wie man sich schützen kann. Weitere Informationen zum Thema finden Sie auch auf den Beratungsseiten der Polizei. Hier stehen allen Interessierten unter anderem Broschüren mit den Titeln "Im Alter sicher leben" (https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/228-im-alter-sicher-leben/) und "Gut beraten im hohen Alter" (https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/229-gut-beraten-im-hohen-alter/) zum Download zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Christopher Grauwinkel

Telefon: +49 (0) 209 365-2010 bis 2014

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell