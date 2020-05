Polizei Düren

POL-DN: Rotes Aufto flüchtig

Linnich (ots)

Wegen einer Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei seit gestern Abend und bittet um Hinweise auf einen flüchtigen Unfallverursacher. Gesucht wird ein roter Wagen mit Beschädigungen.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 21:00 Uhr am Donnerstagabend auf der Hauptdurchgangsstraße (B 57) in Gereonsweiler. Hier war ein 22 Jahre alter Mann aus Aldenhoven mit seinem Pkw aus Richtung Linnich kommend in Fahrtrichtung Gereonsweiler unterwegs, als ihm unmittelbar hinter dem dortigen Ortseingang ein anderer Pkw entgegen kam. Dieses Fahrzeug bewegte sich dabei über die Mittellinie hinaus auf den Fahrstreifen des Aldenhoveners, wodurch dieser gezwungen war, auszuweichen. Dennoch touchierten sich die beiden Fahrzeuge, begleitet von einem lauten Knallgeräusch.

Von diesem Geräusch aufgeschreckt, trat ein Anwohner vor sein Haus, von wo aus er das in Richtung Linnich davonfahrende Fahrzeug erblickte. Während der Autofahrer aus Aldenhoven den flüchtigen Wagen als roten Pkw beschrieb, konnte der Zeuge noch ergänzen, dass es sich vielleicht um einen Opel handelte und dieser einen deutlich sichtbaren Schaden auf der gesamten Fahrerseite davon getragen hatte.

Der 22-Jährige wurde bei dem Unfallgeschehen nicht verletzt, an seinem Wagen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Der zuständige Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats erbittet Hinweise auf das flüchtige Unfallfahrzeug und/oder dessen Nutzer an die Nummer 02421 949-5232. Außerhalb der üblichen Bürodienstzeiten ist die Leitstelle der Polizei unter der Nummer 02421 949-6425 zu erreichen.

