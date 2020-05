Polizei Düren

POL-DN: Fahndung nach Bedrohungslage beendet - Tatverdächtiger festgenommen

Düren (ots)

Die Fahndung nach dem Mann, der heute Mittag in Koslar einen anderen Mann mit einer Waffe bedrohte (siehe Pressemeldung Polizei Düren 07.05.2020, 16:18 Uhr), konnte soeben beendet werden. Der Tatverdächtige wurde gegen 16:35 Uhr widerstandslos in der Dürener Innenstadt festgenommen und die mitgeführte Waffe sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

