Polizei Düren

POL-DN: Vereinsheim geht in Flammen auf

Kreuzau (ots)

Ein Autofahrer bemerkte am Mittwochabend Flammenschein, als er mit seinem Pkw die L 33 von Froitzheim in Richtung Nideggen befuhr.

Gegen 23:45 Uhr sah der Mann die Flammen und bog in die Verlängerung "Steinstraße" in Richtung Thum ab. Vor Ort stellte er fest, dass Teile des Vereinsheims eines dort ansässigen Hundesportvereins in Flammen standen. Die alarmierte Feuerwehr konnte den in Brand geratenen Teil nicht mehr retten. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 10000 Euro. Die Brandermittler der Kriminalpolizei gehen von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Hinweise auf den oder die Verursacher ergaben sich nicht. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Brand verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeileitstelle unter der Rufnummer 02421 949-6425 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell