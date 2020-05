Polizei Düren

POL-DN: Zwei Auffahrunfälle auf der B 56

Niederzier (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es innerhalb von wenigen Minuten zu zwei Auffahrunfällen auf der B 56 in der Ortslage Selhausen. Insgesamt waren sieben Fahrzeuge beteiligt. Drei Personen wurden leichtverletzt, eine Person schwer. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 16.650 Euro.

Der erste Unfall ereignete sich gegen 15:10 Uhr innerhalb der Ortschaft Selhausen. Dort befuhr ein 43 Jahre alter Mann aus Jülich die B 56 in Richtung Huchem-Stammeln, als er verkehrsbedingt plötzlich stark abbremsen musste. Hinter ihm fuhr ein 31-jähriger Mann, der die Bremsung des vor ihm fahrenden rechtzeitig bemerkte und ebenfalls abbremste. Die hinter ihm fahrende Frau aus Linnich konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr ihrem Vordermann aus Jülich auf. Dieser wurde durch den Aufprall auf das Auto des zuerst fahrenden geschoben.

Die beiden Männer im ersten und zweiten Fahrzeug mussten vor Ort von hinzugerufenen Rettungskräften versorgt werden und kamen mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus. Die 39-jährige Fahrerin des letzten Pkws blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von geschätzten 1150 Euro.

Nur wenige Minuten später, gegen 15:20 Uhr, kam es zwischen Huchem-Stammeln und Selhausen zu einem weiteren Auffahrunfall in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Auf der Spur in Richtung Selhausen war es, wohl aufgrund des Unfalls in der Ortschaft, zu einem Rückstau gekommen.

Hier bemerkte ein 66 Jahre alter Mann aus Langerwehe zu spät, dass die Fahrzeuge vor ihm abgebremst hatten und standen. Es kam zu einem Auffahrunfall mit dem davor fahrenden Pkw, der von einer 36-Jährigen aus Jülich gefahren wurde. Auch in diesem Fall wurde das mittlere Fahrzeug auf den vorrausfahrenden Wagen geschoben. Dieser dann auf einen vierten Pkw.

Der Fahrer des letzten Wagens musste leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Frau Jülich kam ebenfalls ins Krankenhaus und wurde dort stationär aufgenommen. Die übrigen Beteiligten blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 15.500 Euro.

Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde B 56 gesperrt.

