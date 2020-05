Polizei Düren

POL-DN: Unfallflucht, Alkohol am Steuer, Einbruchdiebstahl

Düren (ots)

Am frühen Montagabend wurde die Polizei über einen Verkehrssünder informiert, der mit seinem Wagen mit hoher Geschwindigkeit durch die Ortslage Merken fuhr. Gegen den Fahrer wurden später mehrere Anzeigen gefertigt.

Eine Verkehrsunfallanzeige mit dem Vorwurf der Unfallflucht, der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkoholgenuss sowie eine Strafanzeige wegen Einbruchdiebstahls fassen das Einsatzgeschehen am Montagabend zusammen. Ermittlungen vor Ort und wertvolle Hinweise zahlreicher Zeugen führten letztlich zu einem 27 Jahre alten Mann aus Düren, der zunächst wegen seiner rasanten Fahrweise auf der Reginastraße in Merken aufgefallen war. Als die eingesetzten Beamten sich auf die Suche nach dem Fahrzeug machten, fanden sie zunächst eine frische Unfallstelle an der Andreasstraße, wo der Pkw sowohl einige Meter durch ein Feld gefahren und später gegen einen Baum geprallt war. Der Wagen selbst parkte vor einem Wohnhaus an der Roermonderstraße, vom Fahrer fehlte erst einmal jede Spur. Während die Beamten ihren Ermittlungen nachgingen, wurden sie darauf hingewiesen, dass sich ein Mann soeben an ihrem Streifenwagen zu schaffen machte.

Der am Dienstwagen angetroffene 27-Jährige stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol und/oder Betäubungsmitteln und erklärte zunächst, gar nicht mit seinem Wagen gefahren zu sein, die Herkunft der frischen Unfallspuren daran konnte er nicht erklären. Später gab er zu, das Fahrzeug genutzt zu haben, schließlich verfügte er über den einzig existierenden Fahrzeugschlüssel. Die Herkunft zweier weiterer Schlüssel in seinem Besitz klärte sich auch recht zeitnah: zwei Wohnhäuser an der Peterstraße in Merken hatten kurz zuvor "Besuch" von einem Einbrecher gehabt, der sich über die Rückseite der Grundstücke Zugang verschafft hatte. Als einer der Bewohner den Täter auf frischer Tat ertappte, trat dieser die Flucht an, wobei er einigen Sachschaden an den Wohnhäusern zurückließ und zwei Schlüssel von Zugangstüren mitnahm.

Der Dürener wurde zur Polizeiwache gebracht, dort entnahm eine Ärztin ihm eine Blutprobe. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der Beschuldigte die Wache am späten Abend wieder verlassen.

