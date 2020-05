Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Schulgebäude

Jülich (ots)

Ob der oder die Täter Beute machen konnten, ist noch nicht bekannt. Einen Sachschaden hinterließen sie bei ihrem Einbruch in eine Schule an der Karl-Theodor-Straße definitiv.

Zwischen 18:00 Uhr am Dienstagabend und 07:30 Uhr am Mittwochmorgen hebelten die Täter ein Fenster zu einem Büroraum des Schulgebäudes auf. Sie stiegen ein und begaben sich in weitere Räume, wobei sie darin Schränke und Schubladen durchsuchten.

Sie verließen den Tatort über ein zur Theodor-Heuss-Straße hin gelegenes Fenster. Die Kriminalpolizei suchte und sicherte Spuren und leitete das Strafverfahren ein. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge werden an die Leitstelle der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949-6425 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell