POL-DN: Festnahme nach Ruhestörung

Im Rahmen einer Personenkontrolle nahm die Polizei am Mittwochabend einen Mann aus Rumänien fest, der per internationalem Haftbefehl gesucht wurde.

Gegen 20:45 Uhr wurde die Polizei wegen einer Ruhestörung in die Alte Jülicher Straße nach Düren gerufen. Vor Ort nahmen die Beamten laute Musik aus einer Wohnung war, in der sich zwei männliche Personen aufhielten. Die Polizisten klärten auf, aus welchem Grund sie da seien und baten die beiden Männer, sich auszuweisen. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass einer der beiden Männer, ein 36-Jähriger Rumäne, per internationalem Haftbefehl gesucht wurde. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und wird im Laufe des heutigen Tages einem Haftrichter vorgeführt.

