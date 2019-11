Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Ermittlungen nach räuberischer Erpressung

Offenburg (ots)

Unter Vorhalt eines Elektroschockers soll ein Unbekannter am Donnerstagabend, gegen 21:20 Uhr "Am Kesselhaus / Baustelle Alte Spinnerei" von seinem 46-jährigen Opfer Bargeld erbeutet haben. Beschreibung des Verdächtigen: männlich, etwa 20 Jahre alt, circa 185 Zentimeter groß, unrasiert, sprach Deutsch, bekleidet mit dunkler Hose und Kapuzenpullover. Hinweise werden unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 an die Ermittler der Kriminalpolizei erbeten. *ar

