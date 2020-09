POL-OS: Georgsmarienhütte - Diebstahl aus Sporthalle

Polizeiinspektion Osnabrück

In einer Sporthalle an der Straße "Zur Waldbühne" trieben am Mittwochabend Diebe ihr Unwesen. Diese verschafften sich zwischen 19.30 und 21 Uhr über eine Innenwand Zutritt zu einer verschlossenen Umkleidekabine und entwendeten Bekleidungsstücke und Wertgegenstände. Mit ihrer Beute flüchteten der oder die Täter in unbekannte Richtung. Zeugen beobachteten zwei männliche Personen, die mit den Diebstählen im Zusammenhang stehen könnten. Die beiden Verdächtigen waren ca. 14 bis 17 Jahre alt. Einer der jungen Männer hatte blonde Haare und wurde als korpulent beschrieben. Er trug eine kurze, helle Sporthose, eine dunkle Strickjacke und helle Sportschuhe. Der zweite Unbekannte hatte dunkle Haare, ein südländisches Erscheinungsbild und war dunkel gekleidet. Die Polizei in Georgsmarienhütte bittet Zeugen, die Angaben zu den Diebstählen oder den Verdächtigen machen können, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05401/879500 entgegengenommen. Weiterhin empfiehlt die Polizei: Nehmen Sie zu Freizeit, Sport und Spiel Wertsachen, Schmuck oder größere Geldbeträge gar nicht erst mit. Unverzichtbare Wertsachen nicht unbeaufsichtigt lassen. Nutzen Sie Schließfächer oder Garderobenschränke und tragen sie den Schlüssel dazu am Körper. Sprechen Sie verdächtige Personen in Umkleideräumen an oder weisen Sie die Aufsicht darauf hin.

