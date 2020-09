Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Verkehrsunfallflucht am Riedenbach

Osnabrück (ots)

Am Dienstag kam es in der Straße Am Riedenbach im Stadtteil Schölerberg zu einer Verkehrsunfallflucht. In der Zeit von 07:30 Uhr bis 15:10 Uhr, wurde ein auf dem Parkstreifen abgestellter VW Polo auf der Beifahrerseite beschädigt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug berührte den schwarzen Polo und verursachte Schäden an Lack und Blech. Die Führerin oder der Führer eines unbekannten Pkw muss bei der Vorbeifahrt oder beim Ein- und Ausparken den Schaden verursacht haben. Anschließend entfernte sich er / sie sich von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden. Wer Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 0541/327-2315 oder 0541/327-2115.

