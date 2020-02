Polizei Mettmann

POL-ME: Festnahme der Polizei Oberhausen im Kreis Mettmann - Mettmann

Oberhausen - 2002039

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Mettmann (ots)

Wegen des lokalen Bezugs in den Kreis Mettmann (Kreisstadt Mettmann), geben wir auch nachfolgende ergänzende Pressemitteilung unserer Kolleginnen und Kollegen der Polizei Oberhausen weiter, welche Sie auch im Presseportal des PP Oberhausen im Internet / ots (https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/62138 / als PDF in Anlage) finden:

"2. Folgemeldung zu: Polizei Oberhausen durchsucht Objekte im Ruhrgebiet

Oberhausen Seit Mitte Dezember 2019 beschäftigen sich die Ermittler vom Oberhausener Einbruchskommissariat 22 mit einer Serie von Einbrüchen in Geschäftsräume einer Gastronomiekette mit Filialen in ganz NRW.

In enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Duisburg erhellten die Ermittler seitdem die Hintergründe von insgesamt 13 Einbrüchen.

Sie identifizierten schnell drei Tatverdächtige aus Mettmann, Moers und Wuppertal. Nachdem immer mehr Details und Beweismittel eine Tatbeteiligung der Männer belegten, hielt die Staatsanwaltschaft Duisburg schließlich einen dringenden Tatverdacht bei insgesamt fünf Taten, welche in Oberhausen, Gelsenkirchen, Grevenbroich, Rheine und Coesfeld begangen worden sein sollen, für gegeben.

Sie beantragte beim Amtsgericht Duisburg für die drei Tatverdächtigen Haftbefehle und für vier Wohnungenin Oberhausen, Mettmann, Moers und Wuppertal Durchsuchungsbeschlüsse.

Am frühen Morgen schlugen die Ermittler in einer konzentrierten Aktion zu. Zeitgleich durchsuchten sie die Objekte und trafen in Mettmann, Wuppertal und Oberhausen jeweils einen der Tatverdächtigen an.

Sie vollstreckten alle Haftbefehle und stellten bei den Durchsuchungen umfangreiches Beweismaterial sicher.

Die Ermittler erhoffen sich durch die zur Zeit stattfindenden Vernehmungen der Tatverdächtigen und die Auswertung des Beweismaterials die Klärung noch offener Fragen. Die Beschuldigten werden heute wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls dem Haftrichter am Amtsgericht Duisburg vorgeführt."

Hinweise an die Medien:

1. Rückfragen zu den aktuellen Maßnahmen bitte ausschließlich an:

Polizeipräsidium Oberhausen

Telefon: 0208/826 22 22

E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de

2. Über weitere Pressemitteilungen unserer Kolleginnen und Kollegen zu diesen Einsätzen werden wir selbstverständlich weiterhin unaufgefordert nachberichten.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell