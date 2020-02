POL-ME: Personalwerberin der Polizei kommt wieder ins BIZ ! - Mettmann / Kreis Mettmann - 2002038

Polizei Mettmann

Mettmann (ots)

Auch im Jahr 2020 führt die Kreispolizeibehörde Mettmann weiterhin ihre speziellen Beratungsangebote für polizeiinteressierte junge Menschen durch. Neben den schon seit Jahren bekannten und bei berufsinteressierten jungen Menschen sehr beliebten "INFO-Runden" nutzt Polizeihauptkommissarin Nicole Rehmann, Personalwerberin der Kreispolizeibehörde Mettmann, natürlich auch jede andere sich bietende Gelegenheit, um zielgerichtet Werbung für einen Berufseinstieg bei der Polizei des Landes NRW zu machen.

Eine neue Gelegenheit dazu bietet sich am nächsten Donnerstag, dem 13. Februar 2020, im Berufs-Informations-Zentrum (BIZ) der Agentur für Arbeit, an der Marie-Curie-Straße 1-5 in Mettmann. Auch in dieser Informationsveranstaltung für polizeiinteressierte Berufssuchende informiert die sympathische Personalwerberin der Polizei dann wieder ausführlich über alle Facetten des Polizeiberufs. Begleitet werden diese Einblicke in die polizeiliche Berufswelt mit wichtigen Informationen über das Bewerbungs- sowie das mehrtägige Auswahlverfahren der Polizei im Land NRW.

-- TERMINDATEN --

- Donnerstag, 13. Februar 2020

- Beginn 16.30 Uhr

- Berufs-Informations-Zentrum (BIZ) / Agentur für Arbeit

- Marie-Curie-Straße 1-5, 40822 Mettmann

--- Studium bei der Polizei auch ohne Abi ? ---

Besonders interessant kann für einige Bewerberinnen und Bewerber auch weiterhin die Tatsache sein, dass nach der aktuellen Berufsbildungs-Hochschulzugangsverordnung (BBiHZV) auch ein Studium an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen (neuer Name) nicht mehr zwingend an das Abitur oder die volle Fachhochschulreife gebunden ist. So besteht die Möglichkeit, nicht nur mit einem Meisterbrief oder einer vergleichbaren Qualifikation, sondern auch schon nach Abschluss einer mindestens 2-jährigen Berufsausbildung und einer danach mindestens 3-jährigen Tätigkeit im gelernten Beruf, ein Studium bei der Polizei aufzunehmen.

Und die künftigen Chancen auf einen Studienplatz sind angesichts zukünftig geplanter Einstellungszahlen bei der Polizei in NRW denkbar gut. So hält das Land NRW auch für die kommenden polizeilichen Einstellungsjahrgänge wohl weiterhin jährlich mindestens 2.500 Stellen bereit.

Wichtigste Einstellungsvoraussetzung, um in die engere Auswahl für einen Ausbildungsplatz bei der Polizei im Lande NRW zu kommen, bleibt aber neben der aktuell veränderten Studierfähigkeit, dass Bewerberinnen und Bewerber aus ärztlicher Sicht absolut polizeidiensttauglich und zudem sportlich fit sind. Die deutsche Staatsangehörigkeit ist schon seit einigen Jahren nicht mehr zwingende Einstellungsvoraussetzung, denn auch Staatsbürger aus EU-Staaten, sowie Bewerberinnen und Bewerber anderer Nationalitäten, können unter bestimmten Voraussetzungen eingestellt werden.

Bewerbungen für den Berufseinstieg bei der Polizei im Land NRW sind inzwischen ganzjährig und auch schon für spätere Einstellungsjahrgänge möglich. Bewerbungen für eine Einstellung im Jahr 2021 müssen spätestens bis zum 08. Oktober 2020 eingegangen sein. Danach eingehende Bewerbungen können frühestens im Jahr 2022 zu einer Einstellung bei der Polizei NRW führen.

Weitere Auskünfte, auch außerhalb von INFO-Runden und BIZ-Terminen, erteilt auf Anfrage:

Polizeihauptkommissarin Nicole Rehmann, Telefon: 02104 / 982 - 2222

Hinweise an die Medien:

1. Für eine auch mehrfache Vorankündigung der Veranstaltung wären wir dankbar.

2. Selbstverständlich sind auch Medienvertreter zum Besuch der Veranstaltung im BIZ Mettmann herzlich eingeladen, um darüber in Wort und Bild zu berichten.

