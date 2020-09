Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Diebstahl aus Wohnhaus - am helllichten Tag

Bramsche (ots)

In der Straße "Im Eikrode" kam es am Dienstagnachmittag zwischen 14:30 Uhr und 15:30 Uhr zu einem Diebstahl aus einem Einfamilienhaus. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich Zugang zum Haus und entwendete in mehreren Räumen Bargeld, insgesamt mehrere hundert Euro. Die Hausbewohner hielten sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Grundstück auf, bemerkten den Täter oder die Täterin aber nicht. Wer Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bramsche unter 05461/915300.

