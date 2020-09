Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Katalysator in Kloster Oesede gestohlen

Georgsmarienhütte (ots)

In der Bahnhofstraße, zwischen der Straße "Auf der Insel" und der Straße "Am Friedhof", geriet zwischen Montagmorgen (11 Uhr) und Dienstagnachmittag (14.30 Uhr) ein grauer Opel ins Visier unbekannter Täter. Vor einem Wohnhaus machten sie sich an dem Auto zu schaffen und stahlen den Katalysator. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte, Telefon 05401/879500.

